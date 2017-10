Francoli. Alla salute dell’ambiente

Distillerie Francoli, celebre per la rinomata varietà di grappe, ha da tempo intrapreso un percorso volto alla sostenibilità. Con Impatto Zero®, l'azienda ha contribuito alla tutela di venti ettari di aree boschive in crescita, in grado di assorbire le emissioni di CO2 generate dalla propria attività, inclusi i trasporti su automezzi. La riduzione dell'impatto ambientale è divenuta parte integrante del processo produttivo, con l'impiego di energia proveniente dalla combustione della vinaccia essiccata, il ricircolo delle acque utilizzate per il raffreddamento dei vapori alcolici e della grappa. A tutto questo ora si aggiunge il progetto energia solare: Distillerie Francoli hanno realizzato un impianto fotovoltaico che sfrutta l'irradiazione solare per produrre energia elettrica. Rispetto per l'ambiente a tutto campo. Prosit!