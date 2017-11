Friend of the Sea per la pesca sostenibile

Anche la produzione in acquacoltura ha delle problematiche: gli allevamenti intensivi possono rilasciare nell'ambiente quantità eccessive di rifiuti organici e sostanze potenzialmente tossiche; la concentrazione di pesce aumenta il rischio di parassiti e malattie, che per essere fronteggiate necessitano l'impiego di antibiotici e vaccini; il rischio di fughe in "acque aperte" di pesce allevato e quindi inadatto alla vita nell'ambiente naturale, può impattare negativamente le già minacciate specie autoctone. Per preservare l'ambiente marino e garantire continuità alle attività che ad esso sono collegate, è fondamentale che l'industria ittica, i canali di consumo e gli stessi consumatori si orientino su prodotti ottenuti con metodi di pesca e acquacoltura sostenibili. Su questo fronte sta lavorando Friend of the Sea, un'associazione internazionale non a scopo di lucro che ha sviluppato un programma di certificazione di prodotti da pesca e acquacoltura controllati e a minore impatto ambientale. L'associazione è nata nel 2008 su idea di Paolo Bray, già direttore europeo dell'Earth Island Institute, organizzazione internazionale con sede a San Francisco, il cui progetto Dolphin-Safe per una pesca del tonno rispettosa dei mammiferi marini, salva dalle reti ogni anno oltre 100.000 delfini. E' sulla base di questa esperienza che Bray lancia Friend of the Sea, i cui criteri di certificazione per i metodi di produzione seguono le linee guida della FAO e rispondono a rigidi principi di ecosostenibilità. Enti di certificazione come SGS, Bureau Veritas, CSQA, RINA verificano, attraverso ispezioni in loco, che i prodotti a marchio Friend of the Sea rispettino effettivamente i criteri di sostenibilità richiesti. In particolare, per l'acquacoltura vengono controllate la qualità delle acque, la prevenzione delle fughe di pesce, il non utilizzo di ormoni della crescita, la gestione dei rifiuti e l'impatto dei mangimi. Le ispezioni analizzano inoltre l'impatto del sito produttivo sugli habitat critici (mangrovie, zone umide, ecc). Per quanto riguarda la certificazione dei prodotti della pesca, invece, l'attenzione viene posta sia sulla provenienza degli stessi, che deve essere da stock non sovrasfruttati (la valutazione si effettua su indicazioni della FAO) sia sul metodo di pesca, che deve essere selettivo in modo da limitare le prese accidentali e gli scarti e non deve danneggiare il fondale marino. Le aziende che scelgono di fregiarsi del marchio Friend of the Sea vengono inoltre valutate anche in termini di responsabilità sociale ed efficienza energetica. Fra i produttori italiani certificati troviamo: ASDOMAR (tonno, salmone e sgombro), Delicius (acciughe), Astro (trote del Trentino), Panapesca (vongole e surgelati), L'Isola d'oro (acciughe), Fjord (salmone), Rizzoli Emanuelli (sgombri), COAM/Scandia (salmone).