Geografie del nuovo made in Italy: ora parlano italiano i robot, non solo i formaggi

Il robot che si è risvegliato dopo mesi di ibernazione sulla cometa della missione Rosetta, lontano 500 milioni di km, parla anche italiano: Philae, un mini-modulo di atterraggio rilasciato dalla più grande sonda europea dell’ESA “Rosetta”, è realizzata con molta tecnologia e scienza made in Italy, in collaborazione tra le agenzie DLR, MPS, CNES e la nostra ASI: italiane sono le trivelle e i pannelli solari. C’è robot italiano (figlio dell’Istituto Italiano di Tecnologia - Iit) a rappresentare l’Europa alla prima edizione del Darpa Robotics Challenge, competizione mondiale dell’Agenzia per la ricerca del dipartimento alla Difesa Usa sulla robotica da disastro. E parla italiano l’ultima conquista della fisica delle particelle: neutrini di tipo tau sono stati osservati dai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Infn nel fascio di neutrini proveniente dal Cern di Ginevra. L’Italia di recente è stata tra i protagonisti di momenti scientifici o tecnologici che meriterebbero (alcuni ci finiranno di certo) di figurare nei libri di storia. Questa è l’ispirazione iniziale di I.T.A.L.I.A. Giocando sul nome del nostro Paese, Fondazione Symbola lo trasforma nell’acronimo dei settori su cui investire: Industria, Turismo, Agroalimentare, Localismo, Innovazione, Arte. Investirci perché siamo già in grande vantaggio rispetto alla stragrande maggioranza dei Paesi.

Geografie del nuovo made in Italy: il Rapporto I.T.A.L.I.A. sulla competitività della produzione italiana

Geografie del nuovo made in Italy: la richiesta arriva anche dal web

Geografie del nuovo made in Italy: i comparti e i prodotti