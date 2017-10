La (breve) storia di Gheorghe Urda: ramolaccio nero, cavolfiore giallo, cavolo navone, barbabietola gialla e panettone

Perché farsi arrivare una cassetta di verdure, per quanto buonissime, da altre zone se si possono avere verdure dal sapore eccezionali appena colte? Non bisogna dimenticare che le verdure di una zona conoscono una terra, le loro radici ne sono intimamente legate. Una radice riconosce la sua terra, lì si crea l’alchimia perché un seme dia meglio di sé. La stessa verdura, trapiantata in un altro posto, in un posto non suo, può diventare debole e morire. Con questa convinzione Gheorghe Urda ha iniziato a coltivare varietà antiche sul Lago di Garda nella sua azienda che oggi – dopo anni di sacrifici – è ben avviata. Si chiama Orti del Lago. Si tratta di 2 ettari con più di 60 varietà coltivate, una biodiversità incredibile. Azienda agricola biologica, naturalmente. Gheorghe è arrivato in Italia a 22 anni: era iscritto a legge in Romania ma, ad un tratto capì che lì non avrebbe trovato il futuro che sognava. Così si trasferisce in Italia. Inizia a lavorare come carpentiere, fino a diventare capo dell’ufficio acquisti di un’azienda. Ma c’era sempre qualcosa che non lo rendeva felice, un’insoddisfazione costante, un fuoco sotto le braci. Così decide di lasciare tutto per dedicarsi all’agricoltura. Ma, non avendo denaro, non sapeva come fare ad acquistare la terra per coltivare. Nel 2008 la fortuna gli dà la sua occasione: incontra Vincenzo Bertola, titolare dell’azienda agricola Pratello, che gli dà fiducia e i mezzi (terra e strumenti) per intraprendere il suo sogno. Dopo anni di sacrifici oggi Gheorghe è indipendente, ha creato la sua azienda agricola biologica, e vive per scoprire varietà antiche e riportarle alla vita, perché è convinto che le verdure siano più buone lì dove crescono e vadano mangiate fresche, senza essere state stressate o rovinate da lunghi viaggi in camion. E visto che la gente riconosce le cose buone, chiede sempre più i suoi prodotti e ora l’attività si amplierà. Le verdure da salvare e da non perdere sono:

A cura di Annalisa Cavaleri per il Radici Food Festival