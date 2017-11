Green jobs. Un’azienda su due pronta ad assumere

Due giorni, il 5 e 6 dicembre 2012, dedicati alla green economy. Due giorni durante i quali addetti al settore, aziende, rappresentanti delle istituzioni, studenti e persone in cerca di impiego, si sono incontrati e confrontati per capire quali siano le prospettive per un settore giovane, promettente e in rapida crescita. "Abbiamo bisogno di una nuova concezione del lavoro - spiega Marco Gisotti, direttore scientifico ed organizzatore del Salone Internazionale dei Lavori Verdi - oggi più di un quinto della nuova forza lavoro è impiegata nel mondo del green". I dati infatti sembrano essere confortanti. Secondo i numeri che riporta l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, entro il 2014 un'azienda su due impiegherà un lavoratore specializzato nel green. "Le aziende green che assumono sono proprio quelle che resistono alla crisi - continua Gisotti - perché sono quelle che fanno innovazione e che hanno prodotti che interessano al pubblico". Quali sono i settori più attivi oggi, nei quali c'è un'opportunità di crescita occupazionale? "Prevalentemente sono quelli tecnico-scientifici", spiega l'autore di "Guida ai Green Jobs". "C'è il settore della chimica, ad esempio, dove il 40% delle aziende operano ormai nel green. Pensiamo poi anche all'agricoltura: in Italia abbiamo 200 mila occupati nel settore del biologico, che ci pone secondi in Europa e sesti al mondo. Sono 400 mila invece quelli impegnati nella forestazione". Numeri importanti confermati anche dall'Ocse e dalle Nazioni Unite, come riporta il direttore del Salone, che sottolineano l'importanza che avrà nel prossimo futuro la conversione delle imprese verso la green economy, così da creare nuova occupazione e nuova linfa per tutto il sistema economico.