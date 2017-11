L’Hard Rock Café di Londra ha ridotto gli sprechi alimentari e le emissioni

La gestione degli scarti alimentari rappresenta un notevole costo per le imprese e, naturalmente, per l’ambiente. Questi scarti hanno un impatto in particolare sul clima e sulle risorse idriche. Secondo il rapporto della Fao “L'impronta ecologica dello sperpero alimentare: impatto sulle risorse naturali”, gli sprechi di cibo globali contribuiscono ad immettere in atmosfera 3,3 miliardi di tonnellate di CO2.