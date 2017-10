Honda, gamma ibrida e impegno per l’ambiente

Secondo la classifica delle imprese green a livello mondiale, pubblicata dal settimanale statunitense Newsweek, Honda si attesta al 18° posto. In occasione della presentazione della gamma ibrida durante l"Honda Green Event", abbiamo cercato di fare il punto sull'impegno per la sostenibilità ambientale intrapreso dalla stessa casa automobilistica. All'interno del proprio sito, la casa automobilistica del Sol Levante ha aperto una sezione dedicata al rispetto dell'ambiente, dove vengono descritte tutte le iniziative promosse dall'azienda su questo versante, in ossequio a ciò che affermava già nel 1956 il fondatore Sochiro Honda: "Dopo che i materiali sono stati portati in fabbrica, non si deve produrre nient'altro che i prodotti." Il risultato che si è posta l'azienda è raggiungere quota zero rifiuti alla discarica in tutti gli stabilimenti di produzione a livello mondiale entro quest'anno: quasi tutti gli stabilimenti, tra cui tutti quelli del Giappone e del Regno Unito, hanno già raggiunto questo obiettivo. A partire dal 1976 Honda ha piantumato nei dintorni dei propri stabilimenti circa mezzo milione di alberi che assorbono più di 4000 tonnellate di CO2 e rilasciano oltre 3000 tonnellate di ossigeno, mentre tredici anni più tardi ha avviato l'introduzione di vernici a base d'acqua. Quattordici stabilimenti (tra cui quello di Suzuka dove si costruiscono la Jazz e la Insight) sono stati dotati di celle solari a pellicola sottile di ultimissima generazione, per produrre elettricità con zero emissioni di CO2. L'impianto di cogenerazione dello stabilimento di Kumamoto ha permesso inoltre di produrre energia elettrica in modo efficiente, mentre i gas di scarico dell'impianto forniscono vapore e acqua calda utilizzati ad esempio per la verniciatura dei moticicli. Il risultato? La riduzione della CO2 è stata pari a 1039 tonnellate, solo nel 2007. Allo stabilimento Zengcheng di Guangzhou, invece, si è riusciti ad ottenere il 100% di riciclaggio dell'acqua. Azzerando le acque reflue sono state dunque risparmiate circa 170.000 tonnellate di questa preziosa risorsa. Honda ha dato vita a un progetto di pulizia delle spiagge per contribuire a ridurre l'inquinamento su alcuni litorali: a questo scopo è stato messo a punto uno speciale rastrello pulisci-spiagge trainato dall'ATV. Per far fronte alla rapida deforestazione in atto in Cina, la casa automobilistica sostiene l'iniziativa denominata "Joyful Forest" della Desert Planting Volunteer Association, per la riforestazione delle aree desertiche. Infine, dal 2003, la casa nipponica è impegnata in Brasile in diverse iniziative di educazione ambientale: i progetti includono la pulizia delle aree fluviali e laboratori di arti e mestieri per il riciclaggio delle bottiglie in PET e della carta di giornale.