Hp investe 20 milioni di dollari per migliorare l’istruzione

Ancora oggi, nonostante sensibili miglioramenti rispetto al passato, a milioni di bambini è negato l’accesso all’istruzione. L’istruzione, come sottolinea l'Unesco, “è un diritto umano in sé e per sé, e nel contempo un mezzo indispensabile per la realizzazione degli altri diritti”. Proprio per promuovere questo diritto fondamentale della persona, Hewlett-Packard, multinazionale statunitense dell'informatica, ha annunciato la decisione di impegnarsi per facilitare l’accesso all’istruzione a oltre cento milioni di persone entro il 2025.

Hp per lo sviluppo sostenibile

Tecnologia per l’apprendimento

Alfabetizzazione nelle zone rurali

Istruzione per i rifugiati

Istruzione mirata