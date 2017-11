IBM Genographic Project, la storia umana a portata di click

Il Genographic Project si basa su una collaborazione quinquennale e utilizzerà sofisticate analisi informatiche e di laboratorio di campioni di DNA forniti da centinaia di migliaia di persone - dalle popolazioni indigene fino al grande pubblico in genere - per capire come è stata popolata la Terra. Un team di scienziati internazionali e ricercatori IBM raccoglierà campioni genetici, analizzerà i risultati e comunicherà i dati relativi alle origini genetiche dell'uomo moderno. Il progetto dovrebbe rivelare importanti dettagli sulla storia migratoria umana e favorire una nuova comprensione delle connessioni e delle differenze che caratterizzano la specie umana. "Poter utilizzare la genetica per colmare le lacune, in termini di nostra conoscenza, della storia umana è un vero e proprio sogno dell'antropologia", ha dichiarato il responsabile del progetto, Spencer Wells. "Il nostro DNA ha in sé una storia condivisa da tutti. Nei prossimi cinque anni potremo decifrare questa storia che oggi corre il rischio di essere perduta dal momento che i popoli migrano e si combinano a un ritmo superiore rispetto al passato". Il database pubblico che ne scaturirà, conterrà una delle più grandi raccolte di informazioni genetiche umane mai assemblate finora e servirà da risorsa per scienziati genetici, storici e antropologi. Il Genographic Project si basa su tre componenti: