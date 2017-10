Ibrida: istruzioni per l’uso

Perché "ibrida". L'auto ibrida ha due motori, quello elettrico e quello a benzina. E funzionano insieme. In natura "ibrido" significa incrocio, unione tra due specie differenti. Lo stesso vale per l'auto ibrida, che appunto ha motori di due specie, uno a benzina e uno elettrico. Il motore elettrico entra in funzione nelle partenze da fermo con l'energia accumulata nelle batterie e dà la spinta necessaria per raggiungere basse velocità. Superata una certa velocità e nei momenti in cui c'è bisogno di maggior potenza, parte il motore a benzina. Da lì in poi i due motori sono in grado di funzionare insieme con la regia elettronica del sistema Hybrid Synergy Drive che modula in ogni istante l'interazione tra i due motori. L'unico intervento del guidatore è quando decide di andare in modalità solo elettrica, ma solo per brevi tragitti. È un sistema rodato. Toyota lo fa da 16 anni. Anzi, da 40. La storia delle vetture a doppia propulsione è lunga. Toyota ha tagliato per prima il traguardo quando nel 1997 ha lanciato la Prius, ma le sue credenziali nello sviluppo di soluzioni di trasporto a ridotto impatto ambientale risalgono a 40 anni fa, quando ha iniziato a verificare la fattibilità dell'impiego di turbine a gas per la propulsione della prima automobile ibrida della storia, la Sport 800 presentata al Tokyo Motor Show del 1979. Un concetto che sarebbe maturato, evolvendosi, verso la prima ibrida benzina-elettrico al mondo destinata alla produzione in serie, la Prius del 1997. La seconda e terza generazione della Prius sono state lanciate rispettivamente nel 2003 e nel 2009. Con la più recente evoluzione di questo veicolo, Toyota è riuscita a ridurre di due terzi il costo del sistema ibrido e ad abbassare il livello delle emissioni di CO2, scese dai 114 g/km iniziali agli 89 g/km attuali, e intanto la tecnologia si è propagata all'intera gamma Toyota e Lexus. Come si accende. L'auto ibrida si accende con il pulsante start. Ma non si sente niente. In un mondo circondato da inquinamento acustico è meritevole accendere l'auto e non sentire alcun rombo. Ed è anche piacevole. "Allora, accendiamo. Non si sente niente - ha detto Paolo Massai su Quattroruote.tv provando la Toyota Auris Hybrid - eh già, perché si parte in elettrico, per cui finché la Auris è ferma, solo silenzio. Una meraviglia". Come si ricarica. L'auto ibrida si ricarica da sola. È una delle domande più ricorrenti, una delle curiosità più in comuni, forse perché non si vuole avere la scomodità di un filo da attaccare a una presa di corrente per ore e ore. Molti pensano che nel prossimo futuro ci saranno modelli di ibride plug-in e nel futuro remoto molte automobili 100% elettriche. Ma, nel presente, è il sistema Hybrid Sinergy Drive che modula con cura la potenza in accelerazione e recupera l'energia in moto e in frenata, tenendo le batterie sempre cariche. Quante marce ha. Il cambio E-CVT ha infinite marce, ed è più affidabile. Toyota chiama il sistema di trasmissione di serie sui modelli ibridi E-CVT che sta per "Electrically Controlled Variable Trasmission" (cambio a variazione controllato elettricamente). Il moto entra da una parte a metà dal motore elettrico, metà dal benzina ed esce attraverso un cambio che si potrebbe definire con rapporti infiniti. Ma non per questo la macchina invoglia ad andare forte, anzi. Con un'andatura più fluida e meno sincopata si è meno nervosi e ci si gode di più il viaggio. E si prendono anche meno multe. Inoltre, questa trasmissione ha meno parti in movimento, 22 contro le oltre 100 di una convenzionale, meno attriti, meno usura. Quanto è affidabile. Secondo Dekra, Tüv, JD Power (e i taxisti di Milano) le ibride sono ai vertici dell'affidabilità. Nel 2013 le automobili Toyota si sono confermate al vertice delle classifiche di affidabilità mondiali. Solo a titolo d'esempio, secondo il rapporto Dekra 2013 "l'Auris prosegue nel solco del successo del predecessore (Corolla), ottenendo risultati eccellenti nel corso dei controlli in tutti i componenti e le classi di chilometraggio", "l'Avensis dimostra alla grande la propria superiorità nella categoria di veicoli di grosse dimensioni e conquista un posizionamento eccezionale", la Prius "ottiene una buona valutazione nel bilancio dei difetti della classe compatta per la finitura, la tecnologia robusta e soprattutto per l'elevata ecocompatibilità". Secondo il rapporto TÜV 2013, delle prime 10 auto dai 2 ai 3 anni più affidabili ben 4 sono Toyota, e la Prius è la più affidabile in assoluto tra quelle di 4-5 anni. In Inghilterra Warranty Direct assegna ai modelli Toyota un indice di difettosità fino a quattro volte inferiore alla media. Lexus è prima nel sondaggio sull'affidabilità Auto Express Driver Power 2013. Negli Stati Uniti Toyota Prius è "award winner" nel settore compact del rating di affidabilità J.D.Power. Ma chi prende il taxi a Milano lo sa già, che ci sono in giro Prius con 500.000 km. In quali Ztl si può entrare. Con l'auto ibrida si entra in molti centri città gratis, in altri a costi ridotti. Da quella sperimentale di Sassuolo a quella stagionale di Napoli, da Bolzano a Sassari fino a Palermo, l'Italia è il paese europeo con il maggior numero di Ztl cittadine: 103 Comuni (più del doppio della Germania) e 38 capoluoghi di Provincia. In molte di queste le auto ibride entrano gratis, in molte altre a costi ridotti. Tra le grandi città la più "chiusa" al traffico è Firenze con 11,53 mq di Ztl per abitante, seguita da Bologna (8,42 mq/ab) e Padova (6,07 mq/ab), mentre tutte le altre sono molto staccate, con valori inferiori a 2 mq/ab. Pisa e Lucca si posizionano alla vetta della classifica delle città di medie dimensioni, rispettivamente con 14,85 e 14,18 mq/ab. Tra le "piccole" Siena eccelle con 30,56 mq/ab e stacca notevolmente le altre tre città al di sopra dei 10 mq/ab (Mantova, Ascoli e Aosta). In generale, la logica delle Ztl è il calcolo delle emissioni: minore è il potenziale inquinante del veicolo, maggiori saranno le possibilità di beneficiare delle agevolazioni. "Nel fissare i requisiti per l'attribuzione dei permessi - afferma Andrea Baracco, automotive coordinator di Nuvola Verde - le amministrazioni dovrebbe adottare criteri più graduali, ispirandosi anche all'offerta attuale di veicoli ecologici". Quante se ne vendono. Le auto ibride vendute da Toyota e Lexus sono complessivamente già 5,5 milioni, 1,22 milioni solo l'anno scorso. Una crescita che segue il trend positivo registrato a livello europeo. Nel primo trimestre del 2013, infatti, il numero di ibride vendute è aumentato dell'82 per cento rispetto all'anno precedente. Il traguardo simbolico del primo milione di Prius vendute è stato raggiunto nel maggio 2008 (a dieci anni dal debutto sono uscite dalle catene di montaggio 1.028.000 Prius in quaranta paesi, 592.000 in Nord America, 315.000 in Giappone, 100.000 in Europa dove arrivò più tardi). Da lì in poi è stata una cavalcata trionfale. In 16 anni di presenza sul mercato ed oltre 5,5 milioni di Hybrid vendute nel mondo (pari all'87% del totale delle vendite ibride mondiali), Toyota ha una leadership salda. In un anno questo parco auto permette una riduzione di oltre 25 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 e il risparmio di quasi 10 milioni di litri di carburante. Quali incentivi all'acquisto ci sono. Toyota ha appena lanciato un prodotto finanziario ad hoc: Valore Sicuro Hybrid. Toyota è talmente sicura dell'affidabilità e del valore nel tempo delle sue auto ibride che ha creato con Toyota Financial Services una soluzione di acquisto dedicata. La formula di finanziamento pensata espressamente per le ibride si chiama Valore Sicuro Hybrid: non ci si dovrà più preoccuparsi di quanto varrà la propria ibrida usata, perché sarà Toyota a garantire il valore concordato al momento dell'acquisto della vettura. Una soluzione che rende accessibile e flessibile l'acquisto e garantisce il valore della Toyota Hybrid nel tempo: anticipo modulabile, rata adatta alle proprie esigenze fino a 48 mesi, possibilità di scegliere servizi opzionali (come manutenzione e assicurazione) a prezzi scontati, e al termine del contratto possibilità al termine del finanziamento di decidere fra tre opzioni: - tenere la vettura saldando o rifinanziando l'importo finale che corrisponde al "Valore Futuro Garantito" - sostituire l'auto con una nuova Toyota con un piano finanziario simile - restituirla senza saldare l'importo finale ma solo gli eventuali danni e le eccedenze chilometriche. La qualità che da sempre contraddistingue i prodotti Toyota è ora estesa anche ai servizi finanziari, flessibili e personalizzati. Per rendere l'acquisto della nuova auto ibrida una scelta ancora più serena.