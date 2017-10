Il green si tinge di verde, l’incontro tra sport e ambiente

Lo sport è uno straordinario veicolo di disciplina, lealtà e valori positivi, in grado di accendere la passione di miliardi di persone. In virtù del suo potere lo sport può farsi ambasciatore, oltre che di valori educativi e culturali, anche della sostenibilità ambientale. In questa direzione va l’accordo raggiunto tra il Ministero dell'ambiente e l'Istituto per il credito sportivo, che mira a promuovere gli investimenti sulla sostenibilità degli impianti sportivi. Il rapporto di collaborazione nasce dalla volontà della banca pubblica di puntare sulla sostenibilità degli impianti sportivi costruiti con i propri programmi di finanziamento, mentre il ministero avrà il ruolo di garante, certificando l’effettiva riduzione dell’impatto ambientale della struttura. A rappresentare la nuova generazione di campi “verdi” sono i campi da golf ecosostenibili del golf club della Montecchia di Padova. «Quello del golf club della Montecchia è un esempio virtuoso di cosa vogliamo fare insieme all'Istituto per il credito sportivo - ha dichiarato Barbara Degani, sottosegretario al Ministero dell'ambiente - l'efficientamento energetico è un tema fondamentale del nostro programma di governo e l'impiantistica sportiva per la sua importanza sociale sul territorio non può rimanerne esclusa». «Il golf club di Padova – prosegue Barbara Degani - con i suoi investimenti per un manto erboso che consuma il 70 per cento di acqua in meno rispetto ad un impianto tipo, dimostra che puntare sulla sostenibilità è una scelta vincente». L’accordo rappresenta un importante passo in avanti per il binomio sport e sostenibilità, l’inizio del cambiamento per un green più “verde” e per uno sport in cui a vincere, in ogni caso, è l’ambiente.