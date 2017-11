Il rilancio dell’economia montana passa da Restartalp

È ciò che avverrà con Restartalp, il primo incubatore d'impresa temporaneo che accompagnerà 15 ragazzi alla creazione di nuove imprese opereramti nel territorio montano: dal recupero delle colture tradizionali all’avviamento di impianti di teleriscaldamento a biomassa, dalla coltivazione della Stella alpina per usi cosmetici e alimentari, al ripristino di un’antica stazione ferroviaria in disuso per attività di cicloturismo. Un'opportunità per le nuove generazioni di età compresa tra i 20 e i 34 anni, per puntare al rilancio economico della montagna, sia in chiave sostenibile che ambientale.

La Alpi come opportunità per la green economy

Innovazione e tradizione tra le idee di Restartalp