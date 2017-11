Il vino italiano, dal metanolo al successo globale: +575% in trent’anni

Il successo che vanta oggi il vino made in Italy, riconosciuto in tutto il mondo, è frutto di una parabola che, forse, comincia proprio dal punto più basso e vergognoso per noi: lo scandalo del vino al metanolo (23 vittime e decine di intossicati).

Dal vino al metanolo ai due terzi di certificazione d’origine

Il boom dell’export del vino italiano nel mondo

Sono nate la viticoltura bio e il turismo del vino