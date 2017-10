Iab Forum, per la quinta edizione consecutiva, conferma infine il proprio impegno a favore dell'ambiente rinnovando l'adesione al progetto Impatto Zero® di LifeGate. Grazie all'accordo le emissioni di CO2 generate dall'organizzazione del Forum saranno compensate contribuendo alla creazione e tutela di oltre 30.000 mq di foreste in crescita in Costa Rica.