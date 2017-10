Il futuro verde con la “Green IT”

Il discorso è semplice: ogni anno le aziende richiedono prestazioni sempre migliori da server e pc, ma la quantità di corrente fornita è sempre la stessa e sempre più cara (visto il prezzo del petrolio in continua ascesa). L'efficienza energetica e l'ecocompatibilità dei prodotti tecnologici sono tappe obbligate. Per questo, la "Green IT" è stata protagonista del convegno indetto dalla stessa Fujitsu Siemens Computers in collaborazione con Intel, "IT Future - For a better business. For a better planet", tenutosi ad Assago lo scorso 8 maggio. IT sta per "Information Technology", ovvero l'insieme di studio, progettazione, sviluppo, implementazione, supporto e gestione dei sistemi informativi computerizzati. Il termine "Green IT" indica il tentativo di rendere "verde" la tecnologia, al fine di migliorare sia il mercato sia il pianeta in cui viviamo. Alcuni dati: in Italia ci sono circa 800 mila server, che consumano energia, ogni anno, per il valore di 1,9 miliardi di euro. Secondo l'amministratore delegato di Fujitsu Siemens Computers Italia, Pierfilippo Roggero, se fossero tutti sostituiti con i nuovi server Primergy, più efficienti, si avrebbe, in 4 anni, un risparmio di circa 1 miliardo di euro e, naturalmente, una netta diminuzione delle emissioni di CO2. Perfettamente in linea con quanto richiesto da Kyoto. Ma questo è solo uno dei meriti dell'azienda, che si occupa di tecnologia sostenibile dal 1993: oggi, ad esempio, tutti i pc con marchio Fujitsu Siemens Computers hanno componenti riciclabili e adottano processori Intel - azienda che nel 2007, insieme ad altri grandi nomi come Microsoft, ha lanciato l'iniziativa Climate Severs Computing - in grado di far risparmiare fino al 30% di energia, e quindi corrente, e quindi denaro. Basta cliccare su www.fujitsusiemens.it per scoprire quanto siano verdi le tecnologie del futuro. Adesso. Chiara Boracchi