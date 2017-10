Il lavastrade ibrido in scena a Brooklyn

L'attesa per l'anno nuovo è sempre densa di aspettative e novità. Per i newyorchesi una è già realtà e contribuirà a tenere pulita la città: si tratta della flotta di esemplari del primo macchinario lavastrade che rispetta l'ambiente.

I mezzi che ripuliranno "la città che non dorme mai" sono gli stessi che vediamo in azione nelle nostre città, provvisti di spazzole rotanti e di ugelli, ma hanno una particolarità che li contraddistingue: sono a propulsione ibrida.

Solitamente infatti la maggior parte di questi veicoli è equipaggiata con motori diesel ma, nella città narrata da Woody Allen, un'azienda ha pensato che si potesse apportare una modifica per abbinare la pulizia delle strade a un maggior rispetto dell'ambiente: Allianz (azienda Usa che produce macchinari industriali, in particolare destinati alle operazioni di igiene urbana) ha quindi creato la prima macchina lavastrade a propulsione ibrida del mondo e i primi esemplari sono entrati in servizio recentemente a New York.

Tecnicamente parlando il macchinario mantiene un motore Diesel (in questo caso, un Cummins da 6,7 litri), ma accanto al motore a gasolio troviamo un propulsore elettrico da 160 kW alimentato da due batterie al litio. La vera innovazione però, consiste nel fatto che sia la trazione sia le spazzole rotanti ricevano energia elettrica: queste ultime infatti vengono azionate da un sistema elettroidraulico che riceve energia da un generatore da 60 kW.