Il posto migliore dove prendere il sole

La prima centrale commerciale è stata inaugurata venerdì scorso nel cuore dell'Andalusia. La Spagna conferma la sua propensione al solare con quest'impianto a pochi chilometri da Siviglia, una distesa di 624 mega-specchi mobili (120 mq l'uno) concentra i raggi del sole in cima ad una torre alta un centinaio di metri, che trasforma il calore solare in energia elettrica. L'impianto produce 23MWh di elettricità l?anno, quanto basta per soddisfare il fabbisogno di circa 10.000 persone e risparmiare 16.000 tonnellate di CO2 nell'aria. È un progetto promosso dalla società iberica Abengoa, costato 35 milioni di euro, di cui 5 finanziati dall'Unione Europea attraverso il Quinto Programma Quadro di Ricerca.

La mappa interattiva sviluppata dal Centro di ricerca interno della Commissione UE illustra il potenziale del sole nelle varie regioni d'Europa.