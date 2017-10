Il progetto BigGreen di IBM

"La cultura IBM dell'innovazione è chiara, se consideriamo gli aspetti tradizionalmente legati alla tecnologia. La nostra strategia tende però ad un'innovazione rilevante non solo riguardo l'azienda, ma anche per il resto del mondo. La sosteniamo con iniziative che, travalicando l'aspetto del business, guardino sempre più allle tematiche sociali". I passati successi però, potrebbero essere ben poca cosa di fronte all'impennata del costo delle risorse disponibli per l'odierno mondo dell'Information Technology e ai consumi ad essa associati. Due esempi concreti allora: "Un centro IT di 25 mila metri quadri, potrà risparmiare il 42% dell'energia, con una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 75 mila tonnelate". L'utlizzo del software di gestione dell'energia può ridurre dell'80% dei consumi. Pensate che, se questo software fosse installato presso tutti i data center degli Stati Uniti, l'energia risparmiata servirebbe a riscaldare 370 mila abitazioni per tutto l'inverno. Di fronte a questo problema di costi ed impatto ambientale, IBM si sta mobilitando su scala globale. "La nostra compagnia si è posta l'obiettivo di risparmiare 5 miliardi di Kwh in un anno, con investimento di 1 miliardo dollari, per ridurre drasticamente i consumi energetici dei propri data center". Questo uno degli aspetti del progetto BigGreen. Altro esempio è l'Asset Ricovery Solution: con questa iniziativa IBM ha gestito nel 2006 oltre 50 mila tonnellate di macchianari usati, riciclandone più del 90%. Un dato su tutti: un miliardo di computer saranno obsoleti - quindi spazzatura - entro il 2010 e la maggior parte delle aziende non ha una politica di smaltimento.