Illumina il tuo Natale con noi!

Sostituire le lampadine tradizionali con quelle a LED porta notevoli benefici. Secondo le stime LifeGate se l’industria e il terziario in Italia utilizzassero solo lampade a LED, si potrebbero risparmiare oltre 18 miliardi di kWh di energia elettrica e si taglierebbero le emissioni di CO2 di circa 10 miliardi di Kg. Un risparmio non solo per l’ambiente ma anche per l’economia di privati, aziende e pubblica amministrazione: se si considera il costo medio di 1 kWh di energia, l’utilizzo di illuminazione a LED potrebbe portare ad una riduzione dei costi pari a 1,3 miliardi di euro l’anno. Dunque, quale miglior regalo per il Natale se non illuminarlo sfruttando l’occasione per essere ancora più green e sostenibili? LifeGate presenta le sue proposte per Natale 2014 in abbinamento alle lampadine LED, riservandoti a prezzi vantaggiosi un kit natalizio per i tuoi dipendenti, clienti o fornitori. Ecco le nostre proposte: 1) acquista i biglietti di Natale LifeGate, con ognuno contribuisci alla tutela di 50 mq di foresta in Amazzonia brasiliana da destinare ai tuoi dipendenti, clienti o fornitori e LifeGate ti propone di abbinare un kit che include le lampadine LED e i saponi de I Provenzali (Sapone all’Olio di Argan e Cofanetto da 4 saponette neutre all’olio di mandorle profumate) per ogni biglietto acquistato. 2) Rendi a Impatto Zero® la tua azienda entro il 15 dicembre e LifeGate ti propone di abbinare un kit per i tuoi dipendenti/clienti composto da: lampadine LED, biglietti di Natale LifeGate attraverso i quali si tutela la foresta in Amazzonia brasiliana e i saponi de I Provenzali (Sapone all’Olio di Argan e Cofanetto da 4 saponette neutre all’olio di mandorle profumate). 3) Regala Zero Impact® Web ai tuoi clienti e LifeGate ti propone di abbinare un kit per i tuoi dipendenti/clienti composto da: lampadine LED, biglietti di Natale LifeGate attraverso i quali si tutela la foresta in Amazzonia brasiliana e i saponi de I Provenzali (Sapone all’Olio di Argan e Cofanetto da 4 saponette neutre all’olio di mandorle profumate). 4) Adotta una pianta sul Naviglio Grande di Milano e dedicala ai tuoi clienti o fornitori e LifeGate ti propone di abbinare un kit per i tuoi dipendenti/clienti composto da: lampadine LED, biglietti di Natale LifeGate attraverso i quali si tutela la foresta in Amazzonia brasiliana e i saponi de I Provenzali (Sapone all’Olio di Argan e Cofanetto da 4 saponette neutre all’olio di mandorle profumate). Per maggiori informazioni: natale@lifegate.it