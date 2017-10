Illuminati dal Sole… 24 ore

E così il primo quotidiano economico del paese prosegue il suo percorso "verde" anche con l'edizione del 22 aprile 2009, con la decisione di compensare il proprio impatto sull'ambiente aderendo di nuovo al progetto di LifeGate. Anche stavolta sono state calcolate le emissioni della tiratura dell'edizione del giorno e della messa online di una settimana di sito web, poi compensate contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita in Italia e nel mondo. Come già accaduto per il 16 febbraio, questa edizione del Sole 24 Ore vedrà l'approfondimento di varie tematiche legate all'ambiente ed al risparmio energetico. E non solo perché il tema della giornata lo consente. Ricordiamo infatti che dal 22 al 24 aprile si è tenuto a Siracusa il G8 Ambiente, in cui la preoccupazione centrale è stata proprio la necessità di ridurre le emissioni di anidride carbonica per limitare gli effetti del riscaldamento globale. In questa occasione la resa a Impatto Zero® del Sole 24 Ore è avvenuta grazie a Lexmark, azienda specializzata nell'ottimizzazione dei processi di stampa. Il connubio è stato particolarmente azzeccato: Lexmark ha già dimostrato da tempo una particolare attenzione ai temi della salvaguardia dell'ambiente e del risparmio energetico, avendo scelto essa stessa di aderire al progetto Impatto Zero® ed di alimentare la propria sede con energia da fonti rinnovabili. Per il 22 aprile inoltre, oltre all'operazione col Sole, l'azienda ha compensato anche l'impatto della proiezione del documentario Earth, di DisneyNature, al Cinema Bicocca.