Integratori a Impatto Zero® in finale a We4Italy

Sono stati annunciati i finalisti di We4Italy, il premio dedicato ai giovani innovatori d’impresa istituito da Unioncamere. Delle 719 imprese in gara ne sono arrivate fino in fondo trenta, le tre vincitrici saranno proclamate il prossimo 4 giugno a Roma, nella giornata dell’Economia. Il concorso si divide in tre categorie: Premio ecosistema di innovazione, Premio new made in Italy e Premio impresa connettiva. Ogni progetto vincitore riceverà un premio di 38mila euro che dovrà essere destinato all’assunzione di nuovi collaboratori. «Tornare a casa sapendo che il tuo lavoro ha contribuito a creare tre nuovi posti è una grande gioia – ha dichiarato Lidia Marongiu, esperta web dello studio Giaccardi di Ravenna che ha ideato questo concorso - la prima mappa delle imprese giovanili sta facendo venir fuori l’innovazione dalla pancia del Paese».