I 50 brand che si sforzano di essere più sostenibili

Il settore automobilistico è quello che si sta dando da fare di più per uscire dalla crisi abbracciando la green economy. È il risultato che emerge dal terzo rapporto annuale (2013) sui brand più impegnati nella sostenibilità ambientale stilato da Interbrand, una delle società di consulenza più importanti al mondo, e Deloitte che offre servizi per la sostenibilità. Il podio è totalmente occupato da case automobilistiche, forse quelle che più facilmente possono fare miglioramenti per ridurre il loro impatto sul clima e sull'ambiente. Al primo posto c'è la giapponese Toyota che nell'ultimo anno ha investito molto nella gamma ibrida (benzina-elettrica) e in progetti per la riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo di acqua ed energia nella fase di produzione. Al secondo posto c'è l'americana Ford seguita dall'altra giapponese che sta cercando di colmare il gap con la "cugina", la Honda. Il primo brand che non produce veicoli è Panasonic che si ferma al quarto posto. Questa infografica mostra la classifica completa: