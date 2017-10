Con gli investimenti responsabili, l’India può contrastare i cambiamenti climatici

È la terza nazione al mondo per emissioni di CO2, nonché leader del G77, il gruppo di paesi in via di sviluppo. Per questo alla Cop 21 tutti gli occhi erano puntati sugli impegni assunti dall’India. In un paese in cui metà della popolazione vive di agricoltura, che a sua volta dipende dai monsoni stagionali, i cambiamenti climatici potrebbero avere impatti devastanti sul lungo periodo. Un aumento della temperatura potrebbe causare cambiamenti sostanziali nelle precipitazioni – secondo la Banca mondiale – scatenando frequenti alluvioni e periodi di siccità, potrebbe esaurire le riserve di acqua sotterranee e aumentare il livello del mare. L’India è una delle nazioni più minacciate al mondo dai disastri naturali e molte persone tra degli 1,2 miliardi che la abitano vivono in zone a rischio inondazioni, cicloni, siccità e ondate di calore.

L’India alla Cop 21 di Parigi

Gli investimenti responsabili in India

Gli Investimenti responsabili e l’India alla Cop 21