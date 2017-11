Italcementi lancia Quarry Life Award, il concorso per promuovere la biodiversità nelle cave

Hai un progetto o un’idea per il ripristino della biodiversità nelle cave? Il Quarry Life Award potrebbe essere la tua opportunità, in palio premi fino a 30mila euro. Italcementi porta per la prima volta in Italia il Quarry Life Award, la competizione internazionale giunta alla sua quarta edizione promossa dal Gruppo HeidelbergCement, in cui cittadini, studenti, ricercatori, università, accademici e associazioni possono presentare la propria idea per promuovere la biodiversità nelle cave. “Molte delle nostre cave sono habitat naturali per specie rare. La protezione della biodiversità nelle nostre cave e la promozione della sua conoscenza sono aspetti molto importanti per noi - ha detto Bernd Scheifele, Chairman del Managing Board di HeidelbergCement -. Crediamo che i progetti di ricerca e le idee del Quarry Life Award contribuiscano a questi impegni. Ecco perché abbiamo promosso il Quarry Life Award per la quarta edizione consecutiva”, un aspetto che anche la Commissione Ue ha riconosciuto come importante valore aggiunto.

Perché un concorso per promuovere la biodiversità nelle cave

Come partecipare

Gestione della biodiversità

Ricerca sull’habitat e sulle specie

Oltre i confini della cava

Biodiversità e istruzione

Costruire una relazione tra le cave e le comunità locali

Progetto di classe per studenti (scuole primarie e secondarie)

Procedure di qualificazione

Le cave italiane che partecipano all’Award