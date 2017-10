Italia-Francia, questa volta il derby

In Italia, il ministero dell'Ambiente ha infatti confermato che il divieto di commercializzare sacchetti di plastica entrerà in vigore dal 1° gennaio: i dettagli del provvedimento si troveranno all'interno del decreto Milleproroghe, la cui approvazione è prevista nei prossimi giorni.



Rimangono tuttavia da definire alcuni passaggi importanti, a partire dalla definizione esatta, a livello normativo e burocratico, di sacchetto di plastica (ovvero la differenza, non banale, tra sporta riutilizzabile e sacchetto usa e getta), senza dimenticare le sanzioni e gli scaglioni per l'adeguamento, ovvero la norma che consente ai rivenditori di esaurire le scorte.

Ma diamo un'occhiata anche a quanto si muove Oltralpe sullo stesso problema. Nei giorni scorsi deputati e senatori francesi hanno deciso, nonostante il parere negativo del governo, di applicare una tassa di 10 euro per ogni chilogrammo di sacchi di plastica non biodegradabile, ma la misura non entrerà in vigore prima del 2014.

Secondo i parlamentari si tratta di un "dispositivo puramente deterrente": la minaccia della tassa dovrebbe accelerare l'eliminazione dei sacchetti. Il deputato centrista, Charles de Courson, autore della proposta, aveva spiegato che si trattava di "eliminare circa 1 miliardo di sacchi di plastica non biodegradabili", pur ammettendo che il numero dei sacchi è in costante diminuzione dal 2002 (da 10,5 miliardi di sacchetti si è passato al miliardo dell'anno scorso).



Non ci resta che attendere, dunque, e chissà che il 2011 non ci riservi una sorpresa "sostenibile": la scomparsa dei sacchetti di plastica dai nostri supermercati, dopo un trentennio di dominio incontrastato!