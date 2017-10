Join the Stream

Dal recentissimo rapporto del World Water Forum di Marsiglia, del resto, emerge che gli italiani nel 2011 hanno utilizzato ben 6 miliardi di bottiglie di plastica, un esercito di derivati dal petrolio che hanno un grandissimo impatto sull'ambiente, sia per quanto riguarda la produzione, che lo smaltimento. LifeGate e Sodastream, per sensibilizzare i consumatori verso uno stile di vita consapevole, lanciano la campagna "Join the stream" che invita gli utenti a farsi parte attiva del progetto di "liberazione dalle bottiglie di plastica". Partner e co protagonisti dell'iniziativa sono Paola Maugeri, volto femminile storico della musica in televisione e amata speaker radiofonica, appassionata di ambiente e impegnata per la diffusione di un'alimentazione consapevole, e Simone Molteni, Direttore Scientifico di LifeGate. Un ente di certificazione internazionale ha calcolato il carbon footprint relativo al prodotto di punta dell'azienda, il Sodastream Fizz, eletto Prodotto dell'Anno da 12.000 consumatori. Lo studio scientifico ha portato alla quantificazione delle emissioni di CO2 eq generate dal gasatore nel suo intero ciclo di vita, per la realizzazione di tre bevande: secondo i dati emersi, Sodastream aiuta a ridurre la CO2 eq del 65% circa ogni qualvolta si prepara una bevanda gasata anziché comprarne una. Questa percentuale sale persino all'80% nel caso del solo consumo di acqua frizzante. "Secondo i dati forniti dall'ente di certificazione," spiega Simone Molteni, "i benefici ambientali di Sodastream sono evidenti: se consumiamo due litri di acqua frizzante al giorno prodotta con Sodastream Fizz, anziché quella comprata in negozio, avremo un risparmio di circa 20 kg di CO2 eq, pari alle emissioni prodotte da un'auto che percorre 130 km." Un calcolatore online, disponibile sul sito sodastream.it, consente ai consumatori più sensibili di calcolare l'impatto ambientale generato dal proprio consumo annuo di acqua e bevande e di valorizzare la propria riduzione d'impatto grazie all'utilizzo di Sodastream. LifeGate sarà inoltre al fianco di Sodastream nella promozione del progetto "The Cage", che vedrà nei prossimi mesi approdare in alcune piazze italiane una grande "gabbia" riempita con circa 2000 fra bottiglie e lattine vuote (pari al consumo medio annuo di una famiglia di 4 persone). Obiettivo: sensibilizzare i cittadini e mostrare loro l'impatto che questi rifiuti hanno sull'ambiente