Kena Mobile, telefonare e navigare in modo facile e conveniente

Volete spendere il giusto per attivare un numero per vostro figlio adolescente o per una persona anziana? Oltre che uno smartphone utilizzate un tablet? Avete un secondo numero personale da gestire? Vi serve una linea per il sistema di allarme o per il navigatore GPS che funzionano con una SIM dati? In tutti questi casi potete fare affidamento su Kena Mobile, un nuovo operatore di telefonia mobile virtuale semplice e conveniente con piani tariffari adatti a tutte le esigenze (e tutte le tasche), che vanno da 1,99 a 9,99 euro.

Rete Tim e offerte trasparenti

Attivazione e assistenza di Kena Mobile

Informazione redazionale