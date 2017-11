“L” come LED, “L” come LifeGate

Un’invenzione rivoluzionaria che ha cambiato la tecnologia per l’illuminazione e che ha permesso un grande risparmio energetico. Parliamo del LED a luce blu (blue light-emitting diode) che è valso ai suoi tre inventori, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura, il premio Nobel per la Fisica 2014. «Le lampade a incandescenza hanno dato luce al XX secolo, quelle a LED illumineranno il XXI», questa la spiegazione con cui l’Accademia svedese delle scienze ha motivato l’assegnazione del premio. I tre scienziati hanno creato il LED a luce blu che ha permesso di ottenere LED a luce bianca. Questa invenzione ha consentito di avere lampade più efficienti e durevoli e ha trovato subito molteplici applicazioni. I LED emettono luce senza scaldare, senza inquinare, senza sprecare, offrono quindi una serie di vantaggi sia di natura ambientale che economica. Il risparmio energetico può arrivare fino al 90 per cento, questa tecnologia ha inoltre un ciclo di vita decine di volte superiore alle altre lampadine e consente di abbattere i costi di manutenzione connessi all’illuminazione.