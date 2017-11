L’ambiente (e non il mercante) in Fiera

I big internazionali- In cima alla classifica delle fiere verdi vi sono due big mondiali come l'Ifat di Monaco e il Pollutec (he si svolge tra Lione e Parigi), seguite da quelle dedicate esclusivamente all'eolico come la fiera di Husum e l'itinerante Ewea, che quest'anno si svolgerà a Bruxelles.



Le fiere verdi di casa nostra



Sul podio degli eventi "clou" di questo settore salgono però anche alcune realtà italiane, a partire dalla fiera Ecomondo di Rimini, che, giunta alla sua quattordicesima edizione, ha richiamato oltre 65 mila visitatori con una crescita del 2,8 per cento rispetto al 2009.

Eolico- in questo settore la terza posizione è tutta italiana, ovvero spetta a "Eolica", che si tiene ogni anno alla Fiera di Roma. In ogni centro medio-grande della Penisola, ad ogni modo, stanno emergendo nuove manifestazioni che ogni anno mettono in campo sempre più iniziative per facilitare l'incontro tra gli operatori del settore e l'offerta, soprattutto regionale.

Fotovoltaico- Anche qui buone notizie per le fiere made in Italy: al terzo posto a livello mondiale, subito dopo Shanghai e Monaco, si colloca la veronese SolarExpo, che nella scorsa edizione ha registrato ben 70 mila visitatori, buona parte dei quali provenienti dall'estero; e anche gli espositori erano di livello internazionale: a Verona infatti hanno esposto i loro prodotti tutte le più grandi aziende del mercato, dai big americani ed europei ai colossi asiatici.

Le altre manifestazioni- Anche le fiere di Roma e Milano, rispettivamente Zeroemission ed EnerSolar, sono in piena espansione: lo scorso anno la prima ha avuto circa 27 mila visitatori, la seconda oltre 26 mila. E anche gli altri centri della penisola non si fanno mancare nulla: le fiere nelle medio-grandi città italiane stanno crescendo anche in termini di qualità, basti pensare ai casi di Saienergia (Bologna), Ekologika (Bari), Energetnica (Torino e Genova).