L’auto elettrica piace(rebbe) agli italiani

L'80% degli intervistati nel sondaggio SWG presentato al Motor Show di Bologna 2010 si è detto interessato all'acquisto di un'auto elettrica, a patto che i prezzi di queste ultime siano equiparabili a quelli delle auto "tradizionali", abbordabili. Il 59% ritiene che chi possiede un veicolo ecologico debba avere diritto a esenzioni delle tasse, che, sempre secondo il campione, andrebbero al contrario aumentate a chi inquina, rendendo inoltre obbligatorio l'utilizzo di mezzi non inquinanti per i centri storici delle città. Secondo il 48% degli intervistati i centri storici della città andrebbero riservati ai mezzi elettrici, ma l'ostacolo maggiore ad un ulteriore diffusione dei mezzi a zero emissioni è rappresentato dai costi (ritenuti ancora troppo elevati) e dalla scarsa presenza di infrastrutture. Per quanto riguarda invece le infrastrutture, dal sondaggio emerge una forte attenzione per i sistemi di ricarica degli stessi veicoli elettrici: il 43% dei cittadini intervistati vorrebbe un distributore ogni 5 km, mentre il 44% lo vorrebbe al massimo ogni 15 km. Uno spunto interessante giunge anche per quanto riguarda l'attenzione alla tutela dell'ambiente: il 68 % la ritiene infatti una delle priorità da affrontare.