L’Avanti: Marco Roveda, quando il profit fa bene all’ambiente

Lei ha fatto del "bio" e dell' "eco" la missione della sua vita, fondando prima la Fattoria Scaldasole e poi LifeGate. Risiedono dunque nella natura i segreti del suo successo?

Sì, è affascinante pensare che la forza generatrice della natura si incanali nelle mie imprese per fiorire in modi diversi. Con Fattoria Scaldasole avevamo dimostrato che si può fare business rispettando l'uomo e l'ambiente, che l'ecologia poteva creare profitto. Avevamo creato la prima industria People, Planet e Profit. Con LifeGate abbiamo creato un'impresa che nasce per diffondere consapevolezza, valori, progresso sostenibile: un nuovo stile di vita e un nuovo modello economico.



Alla base delle iniziative di LifeGate le tre "P" - People, Planet, Profit. Come riuscite a coniugare questi tre aspetti?

"People, Planet, Profit" sono tre anelli della stessa catena. "People", la gente, è il soggetto senza il quale non saremmo qui neppure a fare questo ragionamento, la gente non è il mezzo, è il fine. La soddisfazione dei bisogni della gente, il rispetto dei singoli esseri umani, l'attenzione alla qualità dell'esistenza devono essere il fulcro di qualsiasi ragionamento e iniziativa. La gente siamo noi. "Planet", il pianeta. È la terra su cui camminiamo e abitiamo, è l'aria che respiriamo, è il cibo che mangiamo, è l'acqua vitale. Non possiamo più vivere alle spalle dell'ecosistema, dobbiamo riequilibrarlo. "Profit", il profitto, è quanto permette di soddisfare i bisogni primari legati alla sopravvivenza, è indispensabile per vivere nella società contemporanea. Ma è arrivato il momento di renderci conto che il profitto da solo non basta. Senza le altre due P, senza prendere in considerazione sia la gente che il pianeta, non c'è armonia di vita. Non c'è neanche vita.



Una radio, un sito web e un iMagazine per iPad: LifeGate coinvolge i propri utenti a 360 gradi. Ma qual è il canale che oggi "tira" di più?

Oggi direi tutto ciò che presuppone l'interazione e la socialità. Internet e i social network offrono oggi una ricchezza di possibilità di comunicazione e di contenuti: mentre i vecchi media erano "luoghi / insieme di pratiche" finalizzate alla "comunicazione", quelli nuovi sono finalizzati alla "conversazione". LifeGate si è tuffata in questa nuova dimensione con entusiasmo, incoraggiando ogni persona a divenire protagonista del cambiamento.



Tra i vostri progetti c'è Impatto Zero®, soluzione con la quale le aziende possono compensare le proprie emissioni di CO2 con la creazione di nuove foreste. Come nasce quest'idea?

Impatto Zero® è il primo progetto italiano, nato nel 2001, che concretizza gli intenti del protocollo di Kyoto, ovvero il primo grande accordo mondiale per ridurre le emissioni dannose per il clima. Ogni azione, evento, prodotto genera delle emissioni di CO2. Impatto Zero® le calcola, riduce e compensa le emissioni con la creazione e tutela di foreste in crescita, il cui ruolo di "carbon sink" - la capacità di assorbire la CO2 - è riconosciuto dall'Onu e da ricerche scientifiche indipendenti. Ad oggi oltre 800 aziende, organizzazioni, enti pubblici e privati hanno aderito al progetto compensando le emissioni derivate da attività, consumi energetici ed eventi e i prodotti già sul mercato con il marchio sono più di 350 milioni. Ma il vero intento di Impatto Zero è culturale, cioè vuole suggerire che è più corretto internalizzare i costi ambientali e che è possibile ridurli, facendo sì che questa operazione si traduca in un vantaggio.



Quali sono i presupposti che un'azienda deve possedere per poter collaborare con voi?

Le aziende che collaborano con noi vogliono proporre al mercato qualcosa di diverso. Sono aziende che vogliono sostenere e incoraggiare un cambiamento, che sanno che anche attraverso un prodotto si può diffondere cultura e consapevolezza.



Se potesse consegnare il Premio 2011 per "l'azienda italiana meno impattante", lo darebbe a ...? Perché?

Sono molte, anche in Italia, le aziende che hanno intrapreso percorsi di sostenibilità, ma prima di dar loro un premio devono impegnarsi ancora moltissimo. Come ha scritto Nazim Hikmet "il più bello di tutti i mari è quello che non navigammo".



E' recente l'espansione al non profit con l'istituzione di LifeGate Planet Onlus. Qual è l'obiettivo primario dell'associazione?

LifeGate Planet Onlus è una rete di attività e iniziative che vuole promuovere la consapevolezza e l'attenzione all'ambiente, sensibilizzando rispetto al nuovo bisogno primario dell'uomo, cioè equilibrare l'ecosistema. Lo faremo con una varietà di iniziative a sfondo culturale, coinvolgendo grandi protagonisti, pensatori e testimoni della nostra epoca.



Lo scorso 22 aprile abbiamo festeggiato l'Earth Day. Come possono contribuire i lettori alla salvaguardia del Pianeta?

Tutti noi ci dobbiamo rendere conto che oggi abbiamo un nuovo bisogno primario: riequilibrare l'ecosistema. Se non vogliamo estinguerci dobbiamo farlo, è quindi indispensabile che le persone acquisiscano consapevolezza.