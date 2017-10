Sessanta prodotti selezionati per innovazione tecnologica e valori di sostenibilità, accessibilità e qualità della vita. Cos'è il Well-Tech Award. E' il "premio annuale all'innovazione tecnologica, finalizzato a promuovere e divulgare le applicazioni innovative e sostenibili della tecnologia per generare sia prodotti eco-compatibili a basso impatto ambientale, che prodotti accessibili".

Ttower - Rotating Tower Technology Un edificio di 59 piani alto 250 metri che ruota e genera energia elettrica da fonti rinnovabili. Sarà la prima costruzione interamente girevole al mondo, verrà costruito a Dubai e molto probabilmente ospiterà un albergo. Ognuno dei 59 piani ruota in maniera indipendente dagli altri, si potrà orientare in base alle caratteristiche della luce solare e della direzione del vento dando vita a un edificio in continua trasformazione.

D3o Lab - D3o Technology Materiale innovativo per indumenti protettivi, dall'infanzia alle moto. L'energia generata da un colpo o da un'improvvisa deformazione rafforza il legame chimico e blocca le molecole trasformando il materiale in uno scudo protettivo. Il materiale si irrigidisce durante l'impatto e ritorna flessibile non appena l'impatto è terminato.

Aist - Aimulet La Un congegno grande come una carta di credito che captare, attraverso minuscole celle solari di forma sferica, il segnale luminoso trasmesso da speciali led posizionati a terra e lo traduce in un segnale audio. Niente batterie: l'energia è fornita dalla radiazione infrarossa inviata dai led. La scocca è in bamboo. Il nome "Aimulet" deriva dalla parola "amulet" a cui è stata aggiunta la lettera "i" che sta per "intelligente", "interattivo", "infrarosso".

Fiat Group Automobiles con Fiat Powertrain Technologies e Centro Ricerche Fiat - Fiat Panda Multieco Questa Panda è dotata di un sistema di propulsione Fire 1.2 Multieco sviluppato da Fiat Powertrain Technologies. Alimentazione multipla costituito da un motore Fire 1.2 MPI CNG integrato con un sistema BAS (Belt Alternator Starter) e un cambio robotizzato AMT che garantisce, durante il funzionamento a metano, il raggiungimento dell'ambizioso traguardo di 90 g/km di CO2 nel ciclo urbano, valore inferiore del 32% rispetto alla corrispondente versione a benzina. Risultati migliori delle attuali soluzioni a propulsione ibrida (più complesse e costose, quindi meno accessibili economicamente) in tutte le situazioni d'uso (ciclo urbano, extra-urbano ed autostradale).

Free Wheelchair Mission - Wheelchair Le sedie a rotelle convenzionali sono progettate per strade lastricate, superfici piane e rampe e possono costare più di 500 dollari. Free Wheelchair Mission ne ha progettata una robusta, resistente e funzionale che ha costi di produzione molto bassi. Le ruote utilizzate sono quelle di una mountain-bike, connesse tramite un telaio di acciaio molto semplice a una classica sedia da giardino in polipropilene, poco costosa ma resistente e anche abbastanza comoda. Per le ruote anteriori, rotelle da mobili!

How2live - H2pia Progetto di una comunità urbana interamente alimentata a idrogeno, composta da diversi modelli di abitazioni residenziali, da un centro pubblico, edifici commerciali, uffici e aree ricreative sufficienti a permettere ai residenti uno stile di vita libero da continui spostamenti. Immediatamente fuori dal centro urbano vengono posizionati pannelli solari e turbine a vento. L'energia ricavata dalle fonti rinnovabili, solare ed eolica, viene distribuita direttamente agli abitanti. Quella in eccesso viene immagazzinata per essere poi trasformata in idrogeno.

Horizon Fuel Cell Technologies - H-Racer Un'automobile giocattolo e una stazione per il rifornimento di idrogeno combinate insieme per creare un innovativo kit didattico. H-racer è la più piccola automobile a idrogeno al mondo. E' dotata di una vera cella a combustibile che converte l'idrogeno in energia elettrica senza combustione. E' un giocattolo a zero emissioni, proprio come le vere auto a idrogeno. Non sono necessarie batterie per farla funzionare. H-racer utilizza una PEM (Proton Exchange Membrane) fuel cell che converte l'idrogeno in elettricità e acqua.

B. & C. - Invent - Tech-Tile Un prodotto ideato, progettato e brevettato da due aziende: B. & C. snc ed Invent srl, entrambe della provincia di Venezia; una tegola che, con le stesse proprietà di isolamento e protezione della altre, in più produce energia elettrica con l'irraggiamento solare mediante l?impiego della tecnologia fotovoltaica. In Nell'accoppiamento di due tegole avvengono simultaneamente l'unione meccanica e quella elettrica. Ogni pezzo è dotato di un sistema di controllo. Sistema facilmente scalabile, progettato anche per coprire una porzione del tetto, è in materiale plastico con caratteristiche estetiche e di colore capaci di integrarsi con ogni tetto.

Magenn Power - Mars Una turbina eolica dentro un "canotto" gonfiato a elio: questo gli conferisce una notevole leggerezza, grazie alla quale raggiunge alte quote per sfruttare una potenza del vento maggiore e ottenere migliori prestazioni. Esistono diverse varianti a seconda della potenza e delle dimensioni del sistema, dalla più piccola da 4 KW (4 x 12 m) alla più grande da 1,6 MW (30,5 x 91,5 m). Può lavorare anche con poco vento e può essere portato a quote differenti.

Magneti Marelli - Tetrafuel Il Sistema TetraFuel fornisce, all'interno del motore, la possibilità di gestire quattro diversi tipi di combustibile, permettendo così al consumatore di scegliere se fare rifornimento di benzina, alcool/benzina (miscela di benzina e 22% di alcool), alcool puro o gas naturale compresso.

Mit Media Lab - Citycar Veicolo elettrico di piccole dimensioni, impilabile, pensato per la mobilità urbana e complementare ai mezzi di trasporto esistenti. L'auto ha un ingombro ridotto, due posti, e quando si parcheggia si richiude e si impila come il carrello di un supermercato. Mezzo di trasporto urbano personale ad uso condiviso: si entra in quella davanti alla fila, si passa la carta di credito e si parte. Una volta arrivati a destinazione si restituisce l'auto impilandola dietro un'altra fila. Le file sono allacciate alla rete elettrica, la batteria si ricarica durante la sosta.

fonte: Selezione Well-Tech Award 2007, Premio all'innovazione tecnologica