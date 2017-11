L’industria ricicla di meno, ma il comparto regge

Questo il dato emerso dal dossier "L'Italia del riciclo 2010", redatto da "Confindustria Fise-Unire", "Unione nazionale imprese recupero" e da "Fondazione per lo sviluppo sostenibile", con il patrocinio del Ministero per l'Ambiente. Nel complesso il settore, nonostante le criticità, regge l'onda d'urto della crisi economica riuscendo anche a migliorare i risultati in alcuni comparti: la flessione, a fine 2009, è stata del 24,7%, passando da 31,88 milioni di tonnellate a 24 milioni di tonnellate. La crisi economica, che ha provocato una diminuzione dei consumi, é alla base dunque della diminuzione del riciclo delle materie prme: da questo deriva il calo dei quantitativi gestiti, nonostante l'aumento registrato dai tassi di riciclo in tutte le filiere. Vediamo nel dettaglio il dato percentuale per ogni materia prima: l'alluminio avviato al riciclo nel 2009 è calato del 27,9, la carta del 10,8, il legno del 4,4, la plastica (stima) del 9,9 e infine il vetro del 3,2. Bene invece l'export di materiale riciclato, sopratutto verso il gigante cinese. Da segnalare inoltre il decollo del sistema di raccolta e avvio al recupero dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), la cui raccolta nel 2009 ha raggiunto la quota di 193.000 tonnellate ( da 126.000 nel 2008).