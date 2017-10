L’innovazione amica dell’ambiente

Attraverso la nuova sezione dedicata del portale LifeGate, scopriamo le iniziative per l'innovazione, l'efficienza energetica, per l'informatica, per il risparmio e le performance. IBM fornisce servizi e soluzioni che riducono la complessità e offrono maggiore controllo grazie a una gestione efficiente di alimentazione, raffreddamento e spazio, al consolidamento e alla virtualizzazione dell'infrastruttura. Lo stato del pianeta dipende anche dalle nostre scelte. Dipende dagli investimenti per la tecnologia. Dalle comunicazioni del futuro ai Green Data Center, dalla responsabilità sociale alla condivisione dei brevetti eco, dal progetto Big Green al programma E4 - Energia, Efficienza, Economia, Ecologia - scopriamo un mondo che investe per crescere, migliorare le attività, il lavoro, la vita di ognuno di noi.