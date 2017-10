L’Occitane per l’ambiente. Non è un trucco

L'Occitane e LifeGate, uniscono le forze per tutelare le foreste e lanciano l'iniziativa "La bellezza salverà il mondo". La campagna, che riprende la frase del celebre romanzo "L'idiota" di Fëdor Dostoevskij, è partita il primo novembre e si concluderà il 31 dicembre. Consegnando in tutti i punti vendita L'Occitane i contenitori vuoti di creme, profumi e bagnoschiuma di qualsiasi marca si contribuisce alla tutela dell'ambiente. Per ogni flacone riconsegnato, infatti, L'Occitane, grazie alla partnership con LifeGate, donerà un euro per la tutela di una foresta primaria in Argentina, uno dei polmoni verdi più grandi del pianeta ed ecosistema unico che ospita una grande varietà animale e vegetale. Anche ai clienti vengono ricompensati per il gesto a favore dell'ambiente: chi aderirà all'iniziativa riceve un buono sconto di un euro cumulabile (solo in caso di un acquisto minimo di 10 euro, ad esempio un buono dà diritto a 1 euro di sconto per un acquisto di 10 euro, due buoni danno diritto a 2 euro di sconto per un acquisto di 20 euro e così via) e utilizzabile in tutte le boutique L'Occitane e con un kit di campioni in omaggio. Tutti i contenitori, dopo la raccolta, saranno recuperati dai consorzi Corepla e Coreve e avviati al riciclo. La campagna mira a sensibilizzare i consumatori sui temi sempre più attuali della responsabilità ambientale e del risparmio. Riciclare non è mai stato così bello.