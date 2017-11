Just, la bellezza amica dell’ambiente

Al telefono con noi, per raccontarci qualcosa in più sul marchio, Daniela Pernigo, responsabile marketing dell'azienda. Da cosa dipende il successo di Just? Il successo dell'azienda dipende dai suoi punti di forza. Il primo è sicuramente l'eccellenza del prodotto: il laboratorio Just realizza prodotti da quasi 80 anni, quindi ha una grande competenza nel settore. L'altro punto di forza è la dedizione al cliente, perché l'azienda vende i suoi prodotti tramite party, un sistema piacevole, che consente al consumatore di scegliere in modo davvero consapevole i prodotti. Un altro aspetto nel successo dell'azienda è la sua responsabilità sociale ed ambientale, perché Just si impegna in prima linea in progetti di sviluppo, di sostegno ambientale, sociale e umano. In più, dallo scorso anno ha deciso di impegnarsi nella nascita di Fondazione Just Italia. Di cosa si occupa la Fondazione Just Italia? E' un'associazione senza fini di lucro, nata nel settembre 2008 su iniziativa del consiglio direttivo di Just Italia, che opera attraverso il finanziamento di progetti di solidarietà sociale, di tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale. Diciamo che è il seguito di altre attività intraprese dall'azienda, un'evoluzione dell'impegno sociale degli ultimi anni. Quali sono i progetti più importanti? La fondazione ha seguito diversi progetti, sia a carattere nazionale, che internazionale. Possiamo ricordarne alcuni. Per esempio c'è il progetto in Mali per le "Donne del karitè", in cui Just ha stanziato 40.000 euro per fornire alle comunità attrezzature e formazione per migliorare la produzione del burro di karitè. Nel 2009 la fondazione ha poi finanziato l'iniziativa "Il nettare delle libertà" per sostenere la ricerca contro l'epidermolisi bollosa, una malattia genetica rara che rende la pelle dei bambini fragile e delicata. Inoltre quest'anno sono stati devoluti 200.000 euro per sostenere l'Associazione Pro-Rett e la ricerca sulla Sindrome di Rett. E a proposito di tutela dell'ambiente, cosa fa Just? Just si impegna costantemente su questo fronte con diverse iniziative:nella propria produzione si avvale di confezioni totalmente riciclabili, per i materiali di comunicazione preferisce carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e da diversi anni ha deciso di collaborare con realtà ambientali di fama riconosciuta, proprio come accade con Impatto Zero® e WWF.