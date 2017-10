La bellezza sostenibile ha affascinato l’Italia

I duecentodieci saloni italiani, che in quella data hanno deciso di aprire le porte alla Bellezza Sostenibile, hanno infatti offerto ai propri clienti un servizio di taglio e piega in cambio di un contributo volontario interamente devoluto al progetto Impatto Zero®, contribuendo alla creazione e alla tutela di aree boschive nel Parco Del Ticino.

L'iniziativa, promossa da Davines in collaborazione con LifeGate, ha dunque riscosso un ottimo successo, in particolare grazie alla sensibilità dei saloni aderenti e della loro clientela: in questo modo è stato possibile contribuire alla creazione e alla tutela di oltre 11 ettari (per la precisione 111.480,84 mq) di aree boschive in crescita nel Parco del Ticino, dichiarati dall'Unesco "Riserve della Biosfera".

Per ringraziarli della loro attenzione alla salvaguardia dell'ambiente, LifeGate invierà a tutti i saloni che hanno aderito all'iniziativa un certificato di partecipazione personalizzato, mentre un riconoscimento specifico è stato dedicato ai primi quattro saloni che hanno raccolto il più alto numero di contributi ambientali, ovvero "Tiremolla" (Bologna), "Tagli e Dettagli" di Cinisello Balsamo, "Remake Hair" di Cassano D'adda e "Hair Luxury" di Roma.

Irene Gallerani, titolare del salone di bellezza "Tiremolla" (primo classificato tra i "Best Performer"), ha descritto l'iniziativa come "bellissima, semplice da comunicare e condividere".

A fronte di tanto entusiasmo e coinvolgimento Davines ha quindi deciso di promuovere l'iniziativa anche per l'anno prossimo: la seconda edizione della Giornata della Bellezza Sostenibile si svolgerà dunque lunedì 14 novembre 2011.

Segnatelo sulla vostra nuova agenda 2011, l'ambiente ha bisogno di tutti noi!