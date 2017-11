La differenziata “elettronica” non conosce ostacolo

Il risultato- Un vero e proprio boom per la raccolta dei Raee ovvero i rifiuti elettrici ed elettronici: il 2010 ha infatti segnato un +17 per cento rispetto al 2009, secondo quanto dichiarato dal Consorzio Italiano recupero e riciclaggio elettrodomestici (Ecodom), che ha calcolato come questo slancio nel riciclo abbia evitato l'immissione in atmosfera di circa un milione e 800 mila tonnellate di anidride carbonica, equivalente a quella che verrebbe assorbita in un anno da un bosco grande quanto la provincia di Ancona.

Il bilancio 2010- Negli ultimi 12 mesi, sempre secondo l'analisi Ecodom, nel nostro Paese sono state raccolte 89.100 tonnellate di rifiuti tra frigoriferi, condizionatori, scalda-acqua, lavatrici, lavastoviglie, forni e cappe, pari ad oltre il 36% di tutti i rifiuti elettrici ed elettronici gestiti sull'intero territorio nazionale. Dai rifiuti raccolti sono state dunque ricavate 58.340 tonnellate di ferro (quantità sufficiente, tanto per capirci, per i cerchioni di oltre un milione di automobili) 1.655 tonnellate di rame (equivalenti a rivestire circa 60 Statue della Libertà), 2.876 tonnellate di allumini (quantità che consentirebbe di realizzare oltre 215 milioni di lattine) e 7.500 tonnellate di plastica (peso corrispondente a quello di circa 150 milioni di bottiglie da 1,5 litri).

Lombardia Regione virtuosa- Ad aggiudicarsi la medaglia d'oro come "Regione più virtuosa"è stata la Lombardia (seguita da Emilia Romagna e Piemonte) che, con le sue 13.074 tonnellate di Raee trattate, ha fatto risparmiare 26.347.000 kWh di energia, evitando l' immissione in atmosfera di 273.900 tonnellate di anidride carbonica.

Il commento- "Siamo molto soddisfatti dei risultati operativi del 2010 - ha sottolineato Giorgio Arienti, direttore generale Ecodom - e questi risultati sono certamente frutto della collaborazione tra il Consorzio, i Comuni, gli Enti che effettuano la raccolta e gli impianti specializzati nel trattamento dei Raee, ma soprattutto sono merito dei cittadini italiani, che stanno diventando sempre più consapevoli in merito all'importanza del riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici".