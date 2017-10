Online l’e-book “La felicit

Quando le buone idee si uniscono diventano più grandi, acquisiscono più forza. Possono innescare un nuovo stile di vita. Questo e-book è un esempio di quello che accade quando le idee basate sulla consapevolezza, sulla condivisione, sul rispetto per l'uomo e per l'ambiente, naturalmente si attraggono e si concentrano. Uomini e donne da più parti del mondo, con ruoli sociali diversi, di età differenti, di diversa estrazione sociale. Uomini e donne testimoni dell'epoca in cui viviamo, un'epoca di grandi cambiamenti. Ognuno ha il suo punto di vista, la sua idea e la sua personale via alla felicità. Il filosofo Ervin Laszlo e il fondatore di LifeGate, Marco Roveda, hanno deciso di creare l'e-book La felicità nel cambiamento, un progetto culturale in progress che vede la partecipazione di grandi pensatori del nostro tempo per dare forma a un pensiero collettivo, per promuovere e delineare un nuovo stile di vita. In quest'opera, che sarà distribuita in cinque lingue, i due autori si concentrano sull'instabilità del nostro tempo e le crisi che lo attraversano e indicano come via alla felicità proprio il cambiamento: di valori, di paradigmi e di riferimenti culturali. Di stile di vita.

Da La felicità nel cambiamento "È il momento storico per fare un passo avanti, non soffermarsi su un problema, ma prendere quota, vedere le cose dall'alto, tutte insieme. Smettere di curare l'effetto, curare invece la causa".