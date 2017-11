La luce del futuro è Led

Fino a qualche anno fa, una persona intenzionata ad acquistare una lampadina, di fronte a uno scaffale poteva decidere solo i Watt, sapendo di trovarsi tra le mani un prodotto che impiegava solo il 5 per cento dell'energia utilizzata per illuminare. Il restante 95 per cento si disperdeva in calore. Le vecchie lampadine a incandescenza, ormai quasi totalmente fuori mercato in Europa, offrivano poca scelta e basse prestazioni. Oggi ogni azienda che si occupa di luce deve offrire prodotti che siano efficienti e che portino con sé i valori della sostenibilità, soprattutto se vuole competere o rimanere sul mercato. Deve creare un ventaglio di opportunità che garantiscano al consumatore la possibilità di scegliere tra quelle che rispecchiano meglio le sue esigenze. Il 25 ottobre la divisione illuminazione di General Electric ha inaugurato a Budapest il Lighting Experience Center e per l'occasione ha lanciato la sua strategia per diventare leader mondiale del settore: investire solo in lampadine ad alte prestazioni, con una particolare attenzione all'illuminazione allo stato solido, la tecnologia Led. Di cosa si tratta? I Led (Light Emitting Diodes) sono considerate le fonti luminose attualmente più sostenibili. Hanno una vita che può arrivare fino a vent'anni e un consumo di energia fino all'80 per cento inferiore rispetto alle lampadine tradizionali. Questo perché, invece di utilizzare la corrente per scaldare il filamento che poi deve emettere la luce, viene impiegata per muovere degli elettroni in un materiale semiconduttore. La tecnologia Led esiste dagli anni Sessanta, ma finora è stata utilizzata solo per la segnaletica stradale e aeroportuale perché l'intensità non ne consentiva l'utilizzo indoor. Secondo Ivan Hutter, Product Manager Emea e General Manager di Ge Lighting per Europa, Africa e Medio Oriente, "investire in un'illuminazione efficiente non è solo positivo per l'ambiente, ma fa anche crescere l'economia. La luce è uno dei pochi settori tecnologici dove puntare in efficienza energetica ripaga fin da subito l'investimento iniziale. Rimpiazzando le vecchie lampadine a incandescenza si può ridurre di una tonnellata la CO2 e risparmiare fino a 140 euro all'anno". Da qui l'esigenza di Ge Lighting di creare un vasto portfolio dove il consumatore possa scegliere il prodotto migliore in base alle proprie necessità. Dall'illuminazione casalinga a quella aziendale, da quella stradale a quella da ufficio, da scrivania. Oggi è possibile creare un'atmosfera. Scegliere il colore, l'intensità e la durata di una lampadina. Tutte opzioni impossibili fino a qualche anno fa e che vedono le aziende impegnate anche sul fronte dell'informazione. Documentarsi prima di acquistare è sempre utile, in questo caso può evitare che siano altri a decidere la tonalità delle nostre giornate.