La microfibra che rispetta l’ambiente

L'azienda Miko di Gorizia, nata nel 1997 come distributore di microfibra, ha stretto una partnership con Asahi Kasei per la produzione della prima microfibra ecologica al 100 per cento. Priva di sostanze tossiche o inquinanti (conforme all'Oeko-Tex Standard 100) la microfibra Dinamica contiene in un metro circa 300 grammi di poliestere riciclato, che corrisponde al poliestere utilizzato per produrre 20 bottiglie di plastica. Tra le ultime vetture che hanno adottato la fibra prodotta dall'azienda goriziana vi è la nuova Range Rover Evoque, ma anche tante altri modelli delle più importanti case automobilistiche mondiali. E non è tutto: anche i tessuti per gli interni dei nuovi Airbus 380 e del Boeing 380 Dreamliner saranno costiuiti da questa speciale microfibra. Analizzando il ciclo produttivo, è possibile riscontrare come il poliestere, ricavato da fibre di poliestere stesso e da bottiglie di PET, presenti livelli di emissione di inquinanti e consumi di energia inferiori rispetto a quelli della produzione di poliestere derivante da petrolio. Il prodotto consente quindi di risparmiare circa il 84 per cento dei consumi di risorse di energia rispetto ad una microfibra tradizionale derivata dal petrolio. E anche il carico di unità di CO2 viene abbattuto del 77 per cento, grazie ai processi produttivi di purificazione e riciclaggio del poliestere. Fin dalla sua nascita, inoltre, l'azienda ha fatto della responsabilità green uno dei valori portanti della propria filosofia aziendale, ponendo al centro delle sue attività l'attenzione verso l'ambiente, il territorio e la comunità locale, documentando il tutto in un Report Ambientale annuale. Tra le iniziative promosse dall'azienda troviamo l'utilizzo di carta riciclata certificata dal FSC all'interno di tutti gli uffici e per tutti i materiali di marketing e comunicazione, le attività di sponsorship in favore di cause ambientali (ad esempio, l'azienda è Golden Donor del FAI).