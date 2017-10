Laica: naturalmente, acqua

L'acqua del rubinetto costa molto meno di quella acquistata, evita il consumo di plastica, è sicura e controllata, ma non sempre però ha un gusto gradevole. Questo aspetto può essere risolto utilizzando una caraffa filtrante che coniuga rispetto per l'ambiente, risparmio e salute. Sono più di 50 milioni le persone in Europa a bere acqua filtrata con apposite brocche. Le caraffe Laica consentono di migliorare il gusto dell'acqua di casa riducendo il cloro e le eventuali impurità presenti in essa (quali metalli pesanti, tra cui ferro, rame e piombo, alcuni pesticidi ed erbicidi). Inoltre, la cartuccia brevettata Bi-Flux non rilascia sostanze come ammonio e bisfenolo, mantiene il pH bilanciato, preservando i sali minerali presenti nell'acqua. Laica è un'azienda italiana specializzata nella produzione di caraffe e sistemi filtranti, oltre che di prodotti elettromedicali per la salute e il benessere. Laica ha varato il progetto Eco Series, ovvero il primo programma di sostenibilità applicato alla filtrazione dell'acqua. Il fiore all'occhiello dell'iniziativa è la caraffa Laica Eco Series. Una brocca per filtrare l'acqua completamente biodegradabile. Deposta negli appositi siti, la caraffa Laica Eco Series si biodegrada totalmente in circa cinque anni (test condotti secondo il metodo ISO 14855 1/2005), con un processo simile a quello del legno di un albero. LAICA, inoltre, attiverà un programma di riciclo delle cartucce (in attesa di autorizzazione da parte degli enti preposti) mediante la distribuzione nei punti vendita di appositi contenitori nei quali gli utenti potranno depositare le cartucce esauste. Successivamente i materiali che le compongono verranno processati per renderli disponibili per altre applicazioni industriali. Gli accorgimenti ecosostenibili non finiscono qui: confezione e libretto di istruzioni sono prodotti con carta riciclata e il carbone utilizzato per il filtro è prodotto attenendosi ai parametri stabiliti dal protocollo di Kyoto. Laica si avvale di un sistema di certificazione di qualità, e oltre alla certificazione di sistema ISO 9001, può vantare una lunga lista di certificazioni da parte di organismi internazionali e laboratori di ricerca indipendenti. Ecosostenibilità, gusto e risparmio.