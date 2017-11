Le aziende più green del 2014

È stata annunciata la lista delle aziende finaliste del BusinessGreen Leaders Awards 2014. Giunta ormai alla quarta edizione la manifestazione premia le imprese del Regno Unito che si sono distinte nel campo dell’economia sostenibile. I BusinessGreen Leaders Awards celebrano aziende, dirigenti, imprenditori e investitori provenienti da tutto il panorama della green economy che stanno guidando l’economia verso l’adozione di modelli di business innovativi e sostenibili. I premi sono divisi in numerose categorie, dai trasporti all'energia, e imprese di tutte le dimensioni, dalle piccole aziende alle multinazionali, hanno la possibilità di mostrare il proprio contributo allo sviluppo di un’economia “verde”. Ogni categoria valuta tre criteri dei progetti in gara: innovazione, applicabilità e competitività. Il tema della manifestazione di quest’anno è l’”innovazione”. Il successo ai BusinessGreen Leaders Awards rappresenta uno dei riconoscimenti più ambiti da aziende e privati ​​che operano nel settore della green economy. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 2 luglio al The Brewery di Londra e riunirà le aziende finaliste, gli sponsor e i leader politici ed economici del comparto e rappresenterà l’occasione per discutere gli sviluppi e le prospettive del settore. I vincitori saranno selezionati da una giuria di esperti composta da importanti dirigenti dell’economia “verde” inglese e dai vincitori dei premi delle edizioni precedenti degli Awards.