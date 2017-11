Legno e materiali naturali, ecco l’orologio 100% vegan

L’esigenza di prodotti ricavati senza lo sfruttamento di animali e l’impiego di sostanze inquinanti è in costante crescita, in Italia, secondo il rapporto annuale dell’Eurispes sulla società italiana, il 7,1 per cento dei cittadini si dichiara vegetariano mentre l’1 per cento è vegano.