LifeGate festeggia a Como NExT il 5 giugno

Il 5 giugno, data in cui ricorrono le celebrazioni della Giornata mondiale dell'ambiente istituita dall'Onu, LifeGate partecipa alla quarta Giornata dell'Innovazione, promossa dalla Camera di Commercio di Como, che si svolge a ComoNExT, Parco Scientifico Tecnologico di Lomazzo. Si tratterà di un dialogo tra studenti e imprenditori per sostenere il loro importante contributo di idee al territorio, finalizzato al miglioramento ambientale, economico e sociale, sia a livello locale che globale. LifeGate è presente a ComoNExT per condividere il suo patrimonio di servizi e progetti per le aziende e le persone (Impatto Zero®, LifeGate Energy e LifeGate Engineering) ispirati a un nuovo stile di vita e a un modello economico dove le persone, il pianeta e il profitto vivono in armonia. A presentare l'esperienza e i valori di questo innovativo sistema di comunicazione, riconosciuto media innovativo del territorio, Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate e già membro del CdA di enti di ricerca come ENEA e CESI Ricerche, che interverrà al Divano dell'Innovazione, in programma martedì 5 giugno dalle ore 17:00. "Il 5 giugno è la Giornata mondiale dell'Ambiente: la responsabilità di tutti è di lasciare alle nuove generazioni un mondo migliore" - afferma Simona Roveda, direttore editoriale di LifeGate. "L'iniziativa mette in comunicazione aziende e giovani puntando all'innovazione e alla sostenibilità, è il futuro".