Linea Group Holding e Lodi tra i migliori sistemi di teleriscaldamento d’Europa

La città di Lodi e il sistema di teleriscaldamento gestito da Astem Gestioni, società di Linea Group Holding, sono state premiate con il prestigioso Award of excellence del Global district energy climate awards 2015 (Gdcea). Il premio, supportato dall'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) e da Unep (Programma delle nazione unite per la protezione dell'ambiente), è stato pensato e supportato per promuovere una consapevolezza più ampia ed un maggiore adozione di soluzioni energetiche efficienti e sostenibili.

I vincitori del premio

Immagine di Bill Ebbesen (Transferred from en.wikipedia) [CC BY 3.0, via Wikimedia Commons