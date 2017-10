Liverpool, è polemica per l’accordo con l’azienda cinese Tibet Water Resources Limited

Lo scorso 24 luglio il Liverpool Fc, una delle società calcistiche inglesi più note e titolate, ha firmato un accordo commerciale con la compagnia idrica Tibet Water Resources Limited. Quello che, a prima vista, potrebbe sembrare un banale accordo di sponsorizzazione, ha invece scatenato grandi polemiche, soprattutto da parte del popolo tibetano. A dispetto del nome la Tibet Water Resources Limited è un’azienda cinese e commercializza acqua proveniente dal Tibet, Paese sotto occupazione cinese dal 1950. I tibetani sono soggetti a ripetute e violente violazioni dei diritti umani, tra cui torture e restrizioni alla libertà religiosa e di espressione. In una classifica stilata da Freedom House il Tibet risulta il secondo paese peggiore al mondo in termini di diritti civili e politici, dietro solo alla Siria. Proprio per questo la ong londinese Tibet Society ha chiesto al Liverpool di interrompere immediatamente l’accordo.

Una pessima mossa commerciale

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità

Sfruttamento delle risorse altrui

L’importanza dell’acqua del Tibet

Il Liverpool ignora le richieste