Lucart sempre più sostenibile. Lo dicono i numeri

Continuano a scendere i consumi e le emissioni del gruppo Lucart, nato in provincia di Lucca e oggi tra i principali produttori di carta a livello europeo. Anche quest'anno i numeri del bilancio di sostenibilità mostrano una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera e un risparmio considerevole di acqua consumata nel processo produttivo. Grazie all'utilizzo di materie prime riciclate poi, si comprimono anche i metri cubi di rifiuti gettati in discarica. Nel 2015 sono state risparmiate un totale di 5.000 tonnellate di CO2.

Come ottiene Lucart questi risparmi?

Cosa c'è in cantiere?