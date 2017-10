A.A.A. Talenti digitali cercasi

Avete un'idea, un progetto di software o di applicazione per il web? "Mad ideas" è il concorso che fa per voi. Il nome è stato scelto proprio perché si cercano idee folli, rivoluzionarie, che servano a sviluppare un nuovo software, una nuova applicazione, magari per iPhone. A partire da oggi, registrandosi al sito www.mad-ideas.it e compilando l'apposito form, sarà possibile proporre il proprio progetto e partecipare così alla selezione mensile, per tentare poi di arrivare alle selezioni finali. "L'idea dovrà essere originale, capace di sorprenderci e dovrà aver a che fare con tre categorie diverse: ambiente, cultura e sociale". Spiega Matteo Vantuzzi, responsabile markenting di Saidmade, azienda che sviluppa quotidianamente strutture web e applicazioni per iPhone e che ha lanciato il concorso. Ogni mese verrà selezionato un progetto che vincerà così un iPod nano da 8 Gigabyte; alla fine di questa iniziativa ci saranno quindi 12 progetti che parteciperanno alla finalissima e l'idea selezionata, oltre a vincere un premio di 2 mila euro, verrà realizzata nei primi mesi del 2011. "L'iniziativa è riservata a privati o ad associazioni senza fini di lucro - precisa Vantuzzi - e vorremmo che l'idea vincitrice fosse veramente in grado di cambiare, di sensibilizzare la comunità, e che possa essere messa a disposizione di tutti e per tutti. Creata per ottenere un cambiamento positivo della nostra società". Il concorso nasce infatti dalla convinzione che Internet e le nuove tecnologie siano gli strumenti necessari per migliorare la nostra vita quotidiana, il nostro rapporto con l'ambiente e con il sociale. Attraverso questi mezzi è possibile creare veri e propri network di menti sempre attive che, unendo le loro forze ed i loro talenti, siano in grado di realizzare progetti prima impensabili. Ora tocca a tutti i 'folli internuati'...