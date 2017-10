Media Key e LifeGate per il “gal

"Non è forse la vita una serie d'immagini, che cambiano solo nel modo di ripetersi?" si chiedeva Andy Warhol. Ebbene, anche gli spot pubblicitari, a loro volta, essendo delle immagini che cambiano, possono incidere sulla nostra vita, veicolando anche messaggi positivi.



Il "Key Award", giunto alla quarantaduesima edizione e organizzato dal gruppo Media Key Events, punta ad assegnare il riconoscimento ai migliori spot pubblicitari realizzati nell'arco temporale che va dal 1 luglio 2009 a fine settembre 2010.



Diverse le categorie in lizza, ovvero merceologiche, tecniche (Effetti Speciali e Animazione, Musica originale e di Repertorio) e speciali (spot Online, Spot Export, Product Placement , Campagne Integrate). Due le novità di quest'anno: il Festival del film pubblicitario ha infatti introdotto due nuove categorie, Best Direction (dedicata alla migliore regia) e LifeGate Comunicazione Sostenibile, dedicata alle campagne di sensibilizzazione al tema green, ai brand e ai prodotti riguardanti tematiche ambientali, stili di vita sostenibili e consumo responsabile.



Al concorso, il cui termine ultimo per le iscrizioni era fissato al 29 ottobre, sono stati ammessi spot presentati da agenzie di pubblicità, case di produzione, post produzione, case di produzione audio, case cinematografiche e aziende.



La giuria premierà, nel corso della cerimonia (ad invito) che si terrà nella serata di lunedì 29 novembre, i migliori spot con una scultura e un diploma ad hoc; il vincitore della categoria LifeGate Comunicazione Sostenibile verrà premiato da Simona Roveda, direttore editoriale di LifeGate.



Pubblicità e temi ambientali, insieme si può.





Ascolta l'intervista a Roberto Albano, presidente di Media Key